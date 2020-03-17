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Роспотребнадзор выпустит приказ об обязанности граждан выполнять требования самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Вопрос, который вызывает опасение: как обязать этих граждан находиться на самоизоляции. Некоторые регионы принимали региональные решения, но, на наш взгляд, этого было недостаточно. <...> Сегодня будет выпущен приказ Роспотребнадзора, обвязывающий этих граждан находиться дома", – цитирует Агентство "Москва" мэра города.

По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

По словам Голиковой, правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она заявила, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвовское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

