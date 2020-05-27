Парикмахер в Костроме подстриг около 90 клиентов за 48 часов

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Парикмахер в Костроме Влад Демидович подстриг около 90 клиентов в течение 48 часов без перерыва, сообщает РИА Новости.

Салонам красоты в Костромской области разрешили работать с 24 апреля при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В парикмахерской "Костромской цирюльникъ" в связи с этим решили устроить марафон. Он стартовал в полдень 25 мая и завершился в 12:00 27 мая.

Представитель салона рассказал, что изначально планировалось сделать около 70 стрижек, но барбер работал очень быстро, и пришлось подключать резервных клиентов.

"Мы посмотрим видеозапись, которая фиксировала процесс от начала до конца, и точно всех посчитаем, сейчас можно сказать, что их было не менее 90 человек", – отметил он.

По его словам, Демидович чувствует себя хорошо, после работы он сильно хотел есть, а вот спать – нет. Мастер намерен установить мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва – прежний рекорд составляет 36 часов.

Ранее стало известно, что прокуроры в Белгородской области проверят информацию о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов.

До этого правительство области сообщало, что в Ракитянском районе 23 человека были заражены парикмахером с COVID-19. Сам он в больнице, остальные лечатся дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начал Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области.