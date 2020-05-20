Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:23

В Белгородской области проверят данные о заражении COVID-19 в парикмахерской

происшествия

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Прокуроры в Белгородской области проверят информацию о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов, передает РИА Новости.

Ранее правительство области сообщало, что парикмахер с COVID-19 заразил 23 человек в Ракитянском районе. Сам он в больнице, остальные лечатся дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начал Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области.

"В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтвержден COVID-19, у членов 7 семей также выявлен коронавирус", – говорится в сообщении регионального СК.

В Белгородской области выявлено 1 428 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 443 человека, умерли 12. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев COVID-19. Скончались 2 972 человека, выздоровели 85 392.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать