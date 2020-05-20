В Белгородской области проверят данные о заражении COVID-19 в парикмахерской

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Прокуроры в Белгородской области проверят информацию о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов, передает РИА Новости.

Ранее правительство области сообщало, что парикмахер с COVID-19 заразил 23 человек в Ракитянском районе. Сам он в больнице, остальные лечатся дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начал Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области.

"В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтвержден COVID-19, у членов 7 семей также выявлен коронавирус", – говорится в сообщении регионального СК.

В Белгородской области выявлено 1 428 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 443 человека, умерли 12. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев COVID-19. Скончались 2 972 человека, выздоровели 85 392.