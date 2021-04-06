Колорист назвала самые модные цвета волос в 2021 году

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Главные тренды в окрашивании волос в 2021 году назвала звездный колорист из Лос-Анджелеса Бьянка Хильер. Об этом сообщает Hypebae.

К самым модным светлым оттенкам она отнесла платиновый, золотистый, блонд с розоватым отливом и пепельный. А тренды среди темных – глубокий черный, теплый каштановый, припыленный шоколадный.

Для более яркого окрашивания специалист посоветовала обратить внимание на бледно-розовый, голубой и другие пастельные оттенки. Также она порекомендовала применять техники мелирование и балаяж для сочетания сразу нескольких темных и светлых оттенков.

Ранее ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос. Он позволяет изменить практически любой цвет волос на оттенки коричневого без применения окислителей и солей тяжелых металлов.