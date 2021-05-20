Эксперт назвал самые частые симптомы коронавируса

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Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о самых частых симптомах COVID-19. Исходя из клинических особенностей коронавируса в России, температура наблюдалась в 100% случаев, заявил эксперт на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".

"Кашель – более 50% случаев, диарея – достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", – сказал Акимкин РИА Новости.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что во время летнего и весеннего цветения за коронавирус можно принять обычную аллергию, поскольку некоторые симптомы схожи – заложенность носа, кашель, одышка, головные боли.