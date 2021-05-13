Ученые рассказали, как распознать коронавирус у детей

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Масштабное исследование, которое провели в Соединенных Штатах, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляются специфические симптомы. Они отличаются от тех, которые характерны для "взрослого" варианта COVID-19. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Авторы установили, что у многих детей, участвующих в исследовании, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы, такие как высокая температура, сухой кашель или одышка.
У 18,8% детей были зарегистрированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса. Кроме того, 16,5% имели респираторные симптомы, включая кашель и одышку; 13,9% – желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1% – дерматологические симптомы – сыпь и шелушение кожи; 4,8% – головные боли.
Ранее сообщалось, что одышка, повышенная температура более трех дней и сыпь у детей могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму.
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