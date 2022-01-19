В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Наиболее востребованными на рынке труда являются IT-специалисты, представители рабочих специальностей, бухгалтеры, медики и учителя, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию Ura.ru.

По ее словам, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах, но и о профессиях, требующих среднее специальное образование.

Также на рынке нужны представители рабочих профессий. Это, например, официант, доставщик или водитель.

"У нас огромная востребованность по врачам, фельдшерам, учителям и многие регионы готовы принимать их по госпрограммам таким, как "Земский доктор", где выплачиваются подъемные средства. Бухгалтеры нужны, притом узкоспециализированные", – сказала депутат.

Ранее в Москве началось обучение по 29 новым продуктам проекта "Цифровые профессии", который позволяет получить IT-образование за половину стоимости. Организатором проекта выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

