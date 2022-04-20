Киев сорвал эвакуацию мирных жителей из "Азовстали" – МО РФ

В Минобороны заявили, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на "Азовстали".

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители.

Росстат сообщил о трехкратном замедлении недельной инфляции.

