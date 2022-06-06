Глава разведки Финляндии удивился реакции РФ на вступление страны в НАТО

Фото: depositphotos/maxxyustas

Россия не оказывает давление на Финляндию в связи с намерением страны вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в беседе с газетой Financial Times.

Как утверждает Пелттари, Финляндия была готова к российским кибератакам и гибридным выпадам, но ничего не произошло.

"Их интересует, каким членом НАТО будет Финляндия после вступление в Альянс", – предположил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Представитель Североатлантического альянса указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

