Президент Финляндии заявил о невозможности войти в НАТО до сентября

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Финляндия не достигла успехов на встрече с Турцией и, скорее всего, не сможет войти в Североатлантический альянс до сентября. Об этом сообщил президент страны Саули Ниинисте в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"По существу на встрече (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня – Прим. ред.) не было особого прогресса, но мы уже довольны тем, что дискуссия началась. <...> Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября", – приводит слова президента ТАСС.

Ниинисте уточнил, что проведение встречи является уже прогрессом, так как это отняло достаточно времени. Кроме того, дальнейшие контакты по данному вопросу, как подчеркнул финский лидер, продолжатся.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. Он добавил, что в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.