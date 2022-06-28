Президент Финляндии оценил возможность восстановления отношений с Россией

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Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил возможность восстановления хороших отношений между европейскими странами и Россией. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Это займет какое-то время. Предполагаю, что десятилетия", – добавил Ниинисте.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что, как раньше, уже не будет и не стоит рассчитывать, что страны Запада снимут санкции, введенные против России. Она заметила, что во многих государственных структурах бытует мнение, что все ограничения скоро будут отменены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.