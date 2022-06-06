В Кремле заявили, что РФ никогда не являлась угрозой для Финляндии и Швеции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была для Швеции и Финляндии угрозой.

"Я хочу напомнить слова Путина, что ни для Финляндии, ни для Швеции Россия никогда не представляла никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли угрозы для нас", – приводит "Газета.ру" его слова.

Ранее глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что Россия не оказывает давление на Финляндию в связи с намерением страны вступить в Североатлантический альянс. При этом он отметил, что Финляндия была готова к российским кибератакам и гибридным выпадам, но ничего не произошло.

"Пока довольно тихо (со стороны РФ. – Прим. ред.) и будем надеяться, что так оно и останется. То, что ничего не происходит, – это позитивный момент", – заявил Пелттари.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

