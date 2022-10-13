Венгрия оказалась среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН

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Венгрия оказалась среди тех, кто поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, которая подразумевает отказ признавать референдумы по присоединению новых территорий к РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Сербия тоже проголосовала за антироссийскую резолюцию.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал голосование по резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН плохим итогом для организации. По его словам, это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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