Кадыров осудил кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кавказцы должны массово принимать участие в спецоперации на Украине, их должно быть больше в военкоматах, полках и батальонах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, если они боготворят свою веру и хотят ее защитить, то должны выстраиваться в очередь. Кадыров добавил, что кавказцы должны сделать выбор: сбрить бороду или проявить "подлинную набожность не на словах, а на деле".

"Что вы ответите, когда сын спросит, отчего ты сидишь дома, когда другие отстаивают религию, семейные ценности и за них погибают", – отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал решение о введении частичной мобилизации в России верным и долгожданным. Тогда он отметил, что мобилизацию поддерживает и народ Чечни. Кадыров добавил, что у них есть все необходимое для выполнения указа президента РФ – экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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