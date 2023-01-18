В США указали на глобальные последствия в случае поражения Украины

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Serhii Hudak

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что поражение Украины имело бы глобальные последствия для мирового сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

"...если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия", – заявила эксперт на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Хейнс, речь идет, в том числе, о прочности альянсов западных стран и способах реагирования на действия, нарушающие верховенство закона и установленный порядок.

Специалист также отметила, что западные страны поддерживают Украину в том числе ради собственных интересов.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Соединенные Штаты могут объявить о крупнейшем пакете военной помощи Киеву. При этом речь не идет о поставках новых современных танков.

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