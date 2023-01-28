В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины "Лепесток"

В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины Вооруженных сил Украины "Лепесток". Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", – говорится в сообщении.

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