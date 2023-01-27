09:37 (обновлено 27.01.2023 11:02)Транспорт
На участке Арбатско-Покровской линии временно приостановили движение поездов
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро временно приостановили движение поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Сбой произошел из-за человека на путях. В результате движения нет от "Курской" до "Партизанской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел на станции "Бауманская".
"Человека в настоящее время извлекли, передали медикам", – отметил собеседник агентства.
Подобная ситуация произошла 19 января. На восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. По данным СМИ, инцидент с падением пассажира на рельсы произошел на станции "Партизанская".
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