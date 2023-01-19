Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено после временных ограничений, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Дептрансе объявили, что из-за человека на путях временно увеличиваются интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Впоследствии началось восстановление графика.

Источник информационного агентства "Интерфакс" уточнил, что инцидент с падением пассажира на рельсы произошел на станции "Партизанская". О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее на станции "Менделеевская" столичного метрополитена на рельсы упала женщина. Медики оценивали состояние пострадавшей как тяжелое. Пассажирку метро госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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