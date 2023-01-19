Движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро вводится в график после сбоя. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на восточном участке линии из-за человека на путях увеличены интервалы движения поездов. Поезда не ходили от станции "Курская" до станции "Щелковская".

По информации "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Партизанская". Для спасения пассажира было снято напряжение контактного рельса. О состоянии пассажира пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что на станции "Менделеевская" столичного метрополитена на рельсы упала женщина. Медики оценивали состояние пострадавшей как тяжелое. Пассажирку метро госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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