График движения аэроэкспрессов во Внуково изменится 22, 28 и 29 января

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

График движения поездов "Аэроэкспресс" в столичный аэропорт Внуково изменится 22, 28 и 29 января в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28–29 января будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении, некоторые рейсы будут отменены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 января из расписания выведут аэроэкспрессы до Внуково с Киевского вокзала отправлением в 08:00, 09:00 и 10:00, а также поезда из аэропорта на вокзал отправлением в 08:00, 09:00 и 11:00. С 11:00 поезда будут отправляться с Киевского вокзала во Внуково каждый час по стандартному графику, из аэропорта – с 12:00.

28 января будут отменены аэроэкспрессы с Киевского вокзала во Внуково отправлением в 17:00, 19:00 и 20:00, а также из Внуково – в 18:00, 19:00 и 20:00.

Кроме того, 29 января не будет поездов до Внуково отправлением в 07:00 и 14:00, а также из аэропорта – в 08:00 и 15:00.

"Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", – пояснили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Киевского направления Московской железной дороги изменится 21–22 и 28–29 января. Это связано с переходом на цифровую систему управления станции Москва – Сортировочная – Киевская.

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