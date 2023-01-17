Движение на участке МЦД-2 Каланчевская – Курский вокзал приостановят в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение поездов на участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) от Каланчевской до Курского вокзала приостановят в ближайшие выходные, 21 и 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Отмечается, что это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

"Поезда МЦД-2 и часть электричек Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом от Нахабина до станций "Стрешнево", "Дмитровская" и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала", – говорится в сообщении.

Тем не менее пригородные поезда дальнего сообщения продолжат курсировать по сквозным маршрутам. Так, на участке Каланчевская – Курский вокзал они будут следовать по одному пути в реверсивном режиме. При этом часть электричек МЦД-2, Рижского и Курского направлений выведут из расписания, у некоторых поездов изменится время прибытия, отправления и количество остановок.

В пресс-службе МЖД добавили, что проведение работ и связанные с ними ограничения назначены на период с 01:30 субботы, 21 января, до 04:30 понедельника, 23 января, поскольку в это время пассажиропоток минимален. Пассажиров призвали заранее ознакомиться с изменениями в расписании на остановочных пунктах и вокзалах, на официальном сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что 21 января на сутки будет остановлено движение поездов на участке между станциями Хорошёво и Крымская Московского центрального кольца (МЦК).

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