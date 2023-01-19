Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится 20–31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщает сайт перевозчика.

Изменения связаны с ремонтно-путевыми мероприятиями на втором главном пути перегона Авсюнино – Шатура, которые стартуют с 20 января.

"На данном участке осуществляется интенсивное движение – до 50 грузовых, 40 пригородных и 24 пассажирских поездов в сутки. Обновление железнодорожной инфраструктуры направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозок, а также повышения комфорта пассажиров во время поездки", – говорится в сообщении.

Технологические окна объявлены с 20 по 31 января в будние дни с 08:20 до 14:20. За это время специалисты организуют мероприятия по смене рельсовых плетей на участке с протяженностью 3,4 километра. В 2023 году запланировано обновить порядка 44,5 километра пути Казанского направления.

Кроме того, расписание некоторых электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–22 и 28–29 января. Это связано с переходом на цифровую систему управления станции Москва – Сортировочная – Киевская.

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