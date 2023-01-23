Прокуратура организовала проверку по факту пожара в особняке на Страстном бульваре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту возгорания, которое произошло в столичном особняке С. И. Елагина на Страстном бульваре. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.



"Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в нежилом здании на Страстном бульваре. По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении", – отмечается в публикации.

В свою очередь, московский Дептранс предупредил, что из-за пожара в этом районе затруднено автомобильное движение. Водителей попросили объезжать этот участок.

О возгорании в особняке конца XIX века стало известно 23 января. Экстренные службы сообщили о густом дыме, который шел из окон.

Уточнялось, что там загорелись личные вещи на площади 5 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. На данный момент пожар потушен.

Дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия, его построили в 1898 году. На данный момент внутри здания работают бар, магазины и офисы.

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