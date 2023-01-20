20 января, 21:35Регионы
В Воронежской области ввели запрет на использование гражданских беспилотников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В Воронежской области запретили полеты беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба региона по вопросам специальной военной операции (СВО).
Гусев обратил внимание на то, что некоторые предприятия используют дроны в своей трудовой деятельности. Он сообщил, что у местных компаний будет возможность подать обращение об использовании беспилотников в мирных целях. Разрешения по ним будут выдаваться в индивидуальном порядке.
Также глава Воронежской области отметил, что в регионе удается сохранить стабильность, несмотря на его близость к территории проведения СВО.
Ранее запрет на использование беспилотников ввели в Калужской области. На территории региона запрещается использовать воздушные авиасуда, аэростаты, беспилотники.
Исключением являются беспилотники, использующиеся властями и подведомственными организациями, которые предназначены для государственной обороны или для контроля и функционирования объектов инфраструктуры.
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