Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Калужской области ввели запрет на использование беспилотников. Постановление о мерах безопасности использования воздушного пространства утвердил губернатор области Владислав Шапша. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно документу, на территории Калужской области запрещается использовать воздушные авиасуда, аэростаты, беспилотники. Исключением являются беспилотники, использующиеся властями и подведомственными организациями, которые предназначены для государственной обороны или для контроля и функционирования объектов инфраструктуры. Исключениями могут стать те организации, которые заключали договор с властями Калужской области.

Постановление будет действовать до особого распоряжения. Запрет на использование беспилотников является обязательным для юрлиц, физлиц и граждан, которые проживают или находятся на территории Калужской области.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе вводится запрет на использование беспилотников. По словам Голубева, запрет начал действовать 22 декабря. Исключениями являются некоторые государственные ведомства, которым можно будет использовать беспилотники.

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