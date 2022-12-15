Глава Крыма заявил, что беспилотники являются основной угрозой для полуострова

Фото: Минобороны РФ

Главной угрозой для Крыма являются беспилотные летательные аппараты. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов.

"У нас основная угроза для Крыма – это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной", – приводит ТАСС его слова.

Аксенов заверил, что власти прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасность жителей полуострова. Он отметил, что были закуплены новые системы ПВО.

По словам главы Крыма, ситуация на территории республики стабильна.

Ранее Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сработала над Симферополем. Вечером 10 декабря жители северных районов и пригородов писали в соцсетях, что услышали громкий хлопок.

Кроме того, крымские власти продлили действие желтого уровня террористической опасности на территории полуострова до 22 декабря. Аксенов пояснил, что предупреждение будет действовать в Керчи, Джанкое, Армянске, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Ленинском и Красноперекопском районах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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