Морпорт Сочи усилил меры безопасности

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Морской торговый порт Сочи усилил меры безопасности, рассказал гендиректор порта Юрий Владимиров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне, будут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин.

"Судно будет приходить, его не будут заводить в марину, а сначала поставят на специальный 14 причал, где его досмотрят в течение 20 минут, поскольку это небольшие судна, только потом заведут в марину", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности на территории полуострова до 22 декабря. Глава региона Сергей Аксенов пояснил, что предупреждение будет действовать в Керчи, Джанкое, Армянске, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Ленинском и Красноперекопском районах.

В ноябре глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым. По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.

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