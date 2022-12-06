20:52Происшествия
Два БПЛА были сбиты в море у Севастополя
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские военные сбили два беспилотника в море на большом расстоянии от Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба главы города Михаила Развожаева.
"Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что горожане не могли слышать взрывов и других сопутствующих звуков. В пресс-службе пояснили, что Развожаев сообщает о действиях ВС РФ, если работа противовоздушной обороны требует разъяснений и волнует севастопольцев.
Ранее ВС РФ уничтожили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и районе Севастополя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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