Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в Черном море

Фото: Минобороны РФ

ВС России ударили по пяти беспилотникам в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополя", – отметил он.

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в свою очередь, обратил внимание на то, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки граждан, чтобы наступать на полуостров. Сенатор отметил, что западные государства тоже не приложили реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ПВО РФ сбила два беспилотника в Севастополе

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