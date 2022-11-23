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Новости

13:11

Политика

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

В Херсоне второй день подряд гремят взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал украинского интернет-издания "Общественное".

При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за наступления ВСУ. Позже, 9 ноября, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска России и организовать оборону на левом берегу реки. Отвод армии он объяснил необходимостью сохранить жизни и здоровье военных.

Переброска российских войск на левый берег завершилась 11 ноября. В Минобороны сообщили, что в ходе проведения операции военные справились с задачей и заняли позиции.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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