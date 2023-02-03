В офисе Зеленского заявили, что Киев дорого платит за удержание Артемовска

Фото: ТАСС/Evgeniy Maloletka/АР

Украина дорого платит за удержание Артемовска, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos.

При этом он не рассказал о потерях Вооруженных сил Украины. Подоляк добавил, что сможет назвать цифру только после завершения спецоперации.

Он подчеркнул, что, несмотря на высочайшую цену за удержание города, Киев не может оставить его позади.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что армия РФ близка к взятию под полный огневой контроль кольца вокруг Артемовска. По его словам, ВС РФ закрепились на восточных рубежах, а артиллерия держит под контролем все подходы к городу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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