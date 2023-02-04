В ДНР сообщили, что запасов соли в месторождении Соледара хватит на тысячу лет

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Запасов соли на крупнейшем месторождении Евразии в городе Соледар хватит на тысячу лет. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в интервью ТАСС.

Он отметил, что в данный момент запасы соли в этом месторождении оцениваются в 13 миллиардов тонн. За 130 лет здесь было добыто порядка 250 миллионов тонн соли. Таким образом, по словам Хоценко, при прежнем уровне добычи таких запасов хватит более чем на тысячу лет.

12 января Вооруженные силы РФ освободили Соледар. Как отметили в Минобороны России, освобождения населенного пункта удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений. Освобождение города способствует пресечению снабжения украинских войск в Артемовске и ускоренному взятию оставшихся подразделений противника "в котел".

Позже стало известно о том, что украинские войска, отходя из Соледара, пытались уничтожить местные соляные рудники. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все будет восстановлено и вокруг предприятия по добыче соли образуются новые жилые кварталы.

Военные РФ приступили к исследованию катакомб Соледара

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