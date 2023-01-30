Солдаты ВСУ под Артемовском попросили вернуть их с передовой в тыл

Украинские военные, которые едва выбрались из Соледара и теперь сидят под Артемовском, попросили вернуть их с передовой в тыл. В видеороликах, которые опубликовали в Сети, они жалуются на нехватку вооружений, амуниции и еды.

Кроме того, все чаще сообщается о сбежавших с позиций командирах. В ответ Киев шлет новые плохо подготовленные резервы и ужесточает наказание за невыполнение приказа.

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