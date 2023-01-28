Полянский назвал США напрямую причастными к инциденту в Новоайдаре

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Атака по больнице в Новоайдаре была осуществлена при непосредственном участии Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Как мы знаем от украинских властей, цели рекет HIMARS согласовываются с Вашингтоном. Это делает США непосредственным соучастником [атаки]", – написал он у себя в Twitter.

Дипломат добавил, что американские налогоплательщики должны быть осведомлены о том, на что идут их деньги.

Ранее в субботу ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным. В результате погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения.

В Минобороны РФ случившееся назвали военным преступлением и пообещали найти и наказать всех причастных к атаке.



14 человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре – МО РФ

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