Бойцы "Ахмата" заняли опорный пункт в районе Веселого в ДНР

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Спецназ "Ахмат" и бойцы второй бригады 2-го армейского корпуса заняли важный опорный пункт в районе села Веселого в ДНР. Об этом лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт", – говорится в его публикации.

Кадыров обратил внимание на то, что военнослужащие теперь находятся на более выгодных позициях и намерены продолжать наступательные действия. Кроме того, он отметил, что бойцы получили множество трофеев после взятия опорного пункта.

Глава Чечни поблагодарил солдат за проявленную смелость. Кадыров также выразил уверенность в том, что российская армия одержит победу.

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что Россия может взять под контроль всю территорию ДНР в течение 1,5 месяца.

По словам офицера, противник отступает и несет серьезные потери, а российские подразделения продолжают наступление по всем направлениям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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