В России создали первый завод по производству беспилотников

Фото: kronshtadt.ru

Компания "Кронштадт" создала центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов в подмосковной Дубне, передает ТАСС.

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов", – объявили в "Кронштадте".

Пресс-служба компании отметила, что предприятие является первым для постсоветской России новым авиационным заводом. Корпуса возводились в период с апреля по декабрь 2021 года.

Центр представляет собой единую промышленную площадку. На территории в более чем 50 гектаров расположены производственные цеха АО "Кронштадт" и АО "Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова".

По информации компании, загрузка производственных мощностей будет осуществляться за счет изготовления наземных пунктов управления комплексов с БЛА самолетного типа и КБЛА вертолетного типа. Центр сможет предложить региону более 1 500 новых рабочих мест.

В декабре на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова была произведена выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник". Машину подготавливают к первому полету и иным испытаниям.