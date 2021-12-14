Выкатка первого летного образца беспилотника "Охотник" прошла в Новосибирске

07:40
Фото: министерство обороны РФ/ РИА Новости
На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщает РИА Новости. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, машина готовится к испытаниям и первому полету.
Он пояснил, что выкатка БПЛА говорит о завершении сборки изделия, оснащении его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к беспилотникам, и переходе к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.
Уточняется, что это первый экземпляр "Охотника", оснащенного плоским реактивным соплом. Этот авиационный комплекс отличается сниженной радиолокационной заметностью.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что к 2022 году работа по "Охотнику" завершится и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку этих беспилотников в российские Вооруженные силы.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. Он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.
Тогда говорилось, что новый беспилотник малозаметен для средств противовоздушной обороны противника, оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения.
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