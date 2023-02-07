РФ хочет пригласить Индию к сотрудничеству по созданию тактических истребителей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская сторона во время международного авиасалона Aero India 2023 хочет обсудить тему возможного сотрудничества с Индией по созданию легкого тактического истребителя Checkmate. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации "Ростех".

По его словам, Москва планирует обсудить вопрос конструирования самолетов пятого поколения.

"На Aero India едет делегация представителей наших авиастроительных компаний. В частности, есть намерение пригласить индийских друзей войти в проект легкого тактического истребителя Checkmate", – поделился источник.

Ранее Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону стратегическое партнерство двух стран, а также взаимодействие в области энергетики.

В рамках беседы лидеры государств также затронули вопрос дальнейшей совместной деятельности в энергетической сфере.

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