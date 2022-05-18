Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в ВС РФ – Борисов

12:23
Фото: Минобороны РФ
Серийные поставки боевого лазерного комплекса "Пересвет" в Вооруженные силы РФ уже осуществляются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", – отметил Борисов в ходе выступления на форуме "Знание".
Он пояснил, что "Пересвет" относится к современному виду вооружения, действие которого основано на новых физических принципах, не применявшихся ранее. В частности, к ним относят лазерное, электромагнитное, радиочастотное и пучковое оружие. По словам Борисова, новые образцы таких вооружений начнут поступать в российские войска в ближайшие 10 лет.
Ранее Борисов сообщил, что на вооружение российской армии начали поступать новейшие комплексы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Он пояснил, что система нового поколения совмещает функции противовоздушной и противоракетной обороны.
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