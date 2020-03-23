СК возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья за нарушение карантина

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СК возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, она скрыла от руководства посещение Испании и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом.

В действиях Санниковой правоохранители усмотрели признаки сразу двух преступлений – "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

По данным СМИ, в Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого вышла на работу в ставропольскую медакадемию. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы сейчас изучают, а в вузе ввели карантин.