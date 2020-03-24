В Госдуме предложили заключать с гражданами договоры о соблюдении самоизоляции

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил заключать с гражданами договоры о соблюдении самоизоляции, сообщает Агентство "Москва". Так он прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин.

По мнению Менделевича, самоизоляция необходима, но запретительные меры должны рассматриваться с разных точек зрения, в том числе и финансовых ресурсов.

"У меня сразу возникает вопрос, есть ли у нас столько браслетов и людей, способных отслеживать тех, кто на самоизоляции. И нужно ли всех этих людей направлять именно на эту деятельность", – подчеркнул он.

Также парламентарий предложил законодательно закрепить ответственность тех, кто нарушает самоизоляцию, а также подписать договор с каждым, кто должен быть самоизолирован, где будут расписаны все последствия нарушения карантина.

Депутат подчеркнул, что не все люди нарушают самоизоляцию со злым умыслом, кто-то просто не смог оценить масштаб негативных последствий, а имея юридический документ, он будет несколько раз взвешивать, прежде чем нарушить предписание.

Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Речь идет об ответственности как физических, так и юридических лиц. Срок выполнения поручения – до 25 марта.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.