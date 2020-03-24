В Госдуме намерены отслеживать предоставление кредитных каникул лицам с потерей дохода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме намерены отслеживать ситуацию с предоставлением кредитных каникул лицам, у которых возникли трудности с доходом из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Банк может, по желанию клиента, перенести сроки погашения кредита и изменить схему погашения кредита. Для этого нужна добрая воля банка. И я думаю, что мы будем наблюдать за ситуацией, как себя повели кредитные организации в этот короткий промежуток времени", – сказал Аксаков Агентству "Москва".
По его словам, если банки не будут предоставлять кредитные каникулы, в ГД могут рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы у граждан было право на отсрочку платежей по кредитам.
Ранее сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 Центробанк ввел временные регуляторные послабления для банков. До 30 сентября кредитные организации получат возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга заемщика из сфер туризма и транспорта.
Также до 30 сентября банки получат возможность не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если изменения их финансового положения вызваны распространением COVID-19.
Помимо этого, вводится пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к производителям лекарств и медицинской техники и снижены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким компаниям валютным кредитам.
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