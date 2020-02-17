Суд постановил принудительно изолировать сбежавшую с карантина пациентку

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача о принудительном лечении сбежавшей пациентки из карантинного блока с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд решил административный иск удовлетворить. Ильину Аллу Анатольевну принудительно поместить под медицинское наблюдение", – сказала судья Ольга Тарасова.

Ранее сообщалось о сбежавшей пациентке из больницы имени Боткина, которая должна была по правилам находиться там на карантине в течение 14 дней.

Девушка вернулась из Китая в конце января, а через несколько дней сама обратилась к медикам, почувствовав признаки простуды. После этого ее направили по предписанию Роспотребнадзора на карантин.

Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным на 17 февраля, число инфицированных в Китае превысило 70,5 тысячи. Количество летальных исходов в Китае – более 1,7 тысячи, выздоровело более 10,8 тысячи человек.

