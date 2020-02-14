Эксперты рассказали, могут ли оштрафовать петербурженку за побег с карантина

Петербурженку, которая должна была проходить карантин по коронавирусу, но сбежала из больницы имени Боткина, могут оштрафовать. В конце января она вернулась из Китая, после чего почувствовала признаки недомогания и сама обратилась к врачам. Пациентку изолировали, при этом, по словам девушки, анализы показали, что она не заражена коронавирусом. Разбираемся, могут ли ее привлечь к административной ответственности.



"Я упрашивала отпустить меня домой"

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Петербурженка Алла рассказывает, что 30 января покинула полуостров Хайнань город Санья. На следующий день в Хабаровске она сдала анализы, которые показали, что "все было хорошо". 1 февраля ее еще раз проверили в Санкт-Петербурге.

"4 числа у меня болело горло, температуры не было. 6 февраля меня забрали в больницу, обещали, что на одни сутки. 7 числа пришел врач, сказал: "Поздравляю, вы здоровы, анализы это подтвердили! Но будем держать вас здесь две недели", – говорит девушка.

Такое решение специалистов возмутило пациентку, поскольку анализы не подтвердили наличие коронавируса. Тогда Алла начала думать, как покинуть изолированный бокс, куда ее поместили.





Алла сбежавшая пациентка Я упрашивала врачей отпустить меня домой. Я говорила, что имею право на свободу и отказ от госпитализации. Я разработала план. На двери был установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб и замкнула провода. Дверь открылась. Я собрала свои вещи и пошла по коридору к лифту... И вот моя великая свобода.

Из больницы Алла сбежала 7 февраля и о своем поступке нисколько не сожалеет. Говорит, что проконсультировалась с адвокатами. Однако руководитель петербургского отделения отделения Роспотребнадзора Наталия Башкетова пояснила, что за поступок девушке придется отвечать.

"Эта пациентка прибыла из КНР, имела симптомы респираторной вирусной инфекции. Ей было дано предписание, которое она не имела права нарушать. Она была направлена на лечение. Она совершила акт административного правонарушения. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, статьи 19.5, к ней будет применена мера в виде штрафа от 300 до 500 рублей", – заявила Башкетова.

Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини заявил , что новым коронавирусом могут заразиться две трети населения планеты. Такое предположение он сделал исходя из данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трех человек. На данный момент в Китае от нового типа вируса уже погибло свыше 1 380 человек.

Схема побега. Фото: соцсети

Пресс-секретарь комитета здравоохранения Петербурга Ольга Рябинина добавила, что девушка была ознакомлена с предписаниями главного санитарного врача о том, что должна находиться в медучреждении 14 дней, чтобы наблюдаться и лечиться. "Она его не выполнила. Телеграмма об этом направлена в полицию для привлечения ее к административной ответственности. За несоблюдение предписания главного санитарного врача", – сказала Рябинина.

Кроме того, главный санитарный врач Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за побега пациентки. Дату рассмотрения искового заявления назначили на 17 февраля в Петроградском районном суде. Роспотребнадзор хочет вернуть девушку обратно в больницу до 19 февраля, а также получить как минимум два отрицательных анализа по коронавирусу от нее.

К слову, пример Аллы оказался в прямом смысле заразительным. По данным СМИ, вслед за девушкой Боткинскую больницу покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. Уточняется, что у всех диагноз "Угроза заражения другими инфекционными заболеваниями", об этом говорится в письме главного врача медучреждения Алексея Яковлева к Башкетовой.

"Штрафовать не надо"?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддержал идею штрафовать петербурженку за побег из карантина. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"Штрафовать ее, конечно, могут, но этого делать не надо, потому что девушка приехала из Китая, почувствовала недомогание, честно в этом призналась, врачи правильно сделали, что ее забрали. По-другому поступить и не могли", – пояснил он.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Ее обследовали, ясно же, что через два-три дня все эти симптомы у нее прошли, потому что никакого коронавируса у нее нет. Однако ни один медик не взял бы на себя ответственность, чтобы ее отпустить. Хотя необходимости ее держать там нет.

Парламентарий отметил, что девушка формально нарушила закон, но никакой опасности для общества не представляет. "Сейчас же ей хотят устроить публичную порку, вот смотрите, какие мы строгие", – добавил он.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Чипчиу, комментируя историю с "боткинской беглянкой", пояснил, что возможны два варианта развития событий.

"Я могу только предположить, поскольку не видел документов и не знаю всех обстоятельств дела. Если она под роспись была предупреждена о том, что за невыполнение требования может понести административную ответственность, то сейчас требование учреждения здравоохранения являются законными. Она же видела, под чем расписывается, поэтому должна нести ответственность", – сказал Чипчиу.

С другой стороны, пояснил юрист, если по результатам проверки выяснилось, что вируса нет, то, чтобы покинуть больницу, пациент может подойти к врачу и правовым путем решить вопрос.





Дмитрий Чипчиу адвокат Аргументировать можно так, что она расписывалась за то, что у нее есть подозрения на вирус, но его не обнаружили. Тогда можно переподписать бумаги о том, что, соответственно, в дальнейшей госпитализации она не нуждается и ей разрешают покинуть стены учреждения.

По словам эксперта, если девушка просто сбежала, при этом документы были подписаны, то ей действительно может грозить административный штраф до пятисот рублей и возвращение в карантин, поскольку она покинула больницу незаконно.





Соболева Илона