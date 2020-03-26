Мать Ксении Собчак самоизолировалась из-за общения с приехавшими из-за границы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сенатор Людмила Нарусова решила самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее в телеграмм-каналах сообщалось, что мать Ксении Собчак якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.

"Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы", – цитирует Тимченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что Нарусова не присутствовала в Совфеде с 24 марта.

Ранее сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу Ирину положили в больницу в Коммунарке на обследование. У них было диагностировано воспаление легких. Певец вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции.

Накануне Лещенко перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев заявил, что решение медиков связано не с ухудшением состояния здоровья. По его словам, реанимационный отдел посчитали наиболее подходящим для проведения плановой процедуры.

О вероятности заболевания коронавирусом знаменитого певца не сообщается. В то же время заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз. Заболевание коронавирусом подозревает у себя и шведская эко-активистка Грета Тунберг.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.