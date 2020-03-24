Грета Тунберг рассказала, что могла заболеть коронавирусом

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что заболела и ее симптомы схожи с теми, что возникают при коронавирусе, сообщает "Интерфакс".

Она подчеркнула, что десять дней назад она почувствовала озноб, боль в горле и кашель. Тунберг рассказала, что у ее отца были такие же симптомы вкупе с повышенной температурой.

Она считает, что могла заболеть коронавирусом, однако в Швеции анализы можно сдать, если болезнь протекает в тяжелой форме. Грета сообщила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, и призвала людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В настоящий момент в Швеции подтвердили 2286 случаев заражения COVID-19. 36 человек стали жертвами коронавируса в этой стране, 16 человек выздоровели.

В СМИ регулярно поступают сообщения о заражении коронавирусом известных людей. Так, недавно стало известно, что инфекцию подхватил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также заразились. Коронавирус поразил и итальянского футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Ранее "Аэрофлот" приостановил полеты в Швецию в связи с угрозой распространения коронавируса. Всего в мире, согласно данным ВОЗ, зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения COVID-19. 14,5 тысячи человек скончались вследствие инфицирования.