Грета Тунберг рассказала, что могла заболеть коронавирусом

20:42
Фото: ТАСС/ZEUS
Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что заболела и ее симптомы схожи с теми, что возникают при коронавирусе, сообщает "Интерфакс".
Она подчеркнула, что десять дней назад она почувствовала озноб, боль в горле и кашель. Тунберг рассказала, что у ее отца были такие же симптомы вкупе с повышенной температурой.
Она считает, что могла заболеть коронавирусом, однако в Швеции анализы можно сдать, если болезнь протекает в тяжелой форме. Грета сообщила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, и призвала людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В настоящий момент в Швеции подтвердили 2286 случаев заражения COVID-19. 36 человек стали жертвами коронавируса в этой стране, 16 человек выздоровели.
В СМИ регулярно поступают сообщения о заражении коронавирусом известных людей. Так, недавно стало известно, что инфекцию подхватил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также заразились. Коронавирус поразил и итальянского футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Ранее "Аэрофлот" приостановил полеты в Швецию в связи с угрозой распространения коронавируса. Всего в мире, согласно данным ВОЗ, зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения COVID-19. 14,5 тысячи человек скончались вследствие инфицирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: