Льготники Москвы не смогут выехать в санатории весной из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Представители льготных категорий из числа жителей Москвы не смогут воспользоваться путевками на санаторно-курортное лечение в апреле – мае из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты, речь идет об уже выданных путевках.
"Учитывая эпидемиологическую обстановку, принято решение не направлять на санаторно-курортное лечение в апреле – мае 2020 года москвичей льготных категорий, в том числе детей с инвалидностью, по путевкам, выданным органами социальной защиты населения", – объяснили в ведомстве.
На данный момент идет речь о переносе поездок на более поздний период. В департаменте заявили, что новые сроки заездов в санатории будут уточняться в индивидуальном порядке, граждан проинформируют лично.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут продлеваться автоматически в ближайшие полгода. Дополнительные справки предоставлять не потребуется.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
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