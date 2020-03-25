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Все социальные пособия и льготы россиян будут продлеваться автоматически в ближайшие полгода, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам.

По его словам, дополнительных справок и хождения по инстанциям для этого не понадобится.

Семьи с правом на материнский капитал в течение ближайших трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты на детей 3–7 лет поручено организовать не с июля, а с июня.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул российский лидер. Ветераны получат по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Малому и среднему бизнесу президент предложил предоставить отсрочку по налогам. Президент отметил, что нужно помочь компаниям продолжить устойчивую работу и сохранить своих сотрудников.

Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.