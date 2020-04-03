Иммунолог назвал причину проявления ложных симптомов коронавируса

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Ложные симптомы COVID-19 могут появиться на фоне излишних переживаний, свойственных многим людям в условиях распространения вируса. У человека может подняться температура, начаться кашель и появиться боль в груди, рассказал News.ru иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, избавиться от ложных симптомов поможет психолог или психотерапевт.

Он пояснил, что стресс провоцирует повышенный выброс гормонов коры надпочечников. Если они на протяжении длительного времени находятся на высоком уровне, иммунная система угнетается.

"Известно, что в стрессовых ситуациях человек обретает силу, которой раньше у него не было, – поднимает тяжелые предметы и высоко прыгает. Сегодня человеку такой "подъем" нужен редко, потому что современный мир достаточно безопасен. Однако чувство стресса плотно засело у нас в подкорке и подпитывается тревожными мыслями", – сказал специалист.

По словам психолога Ирины Корчагиной, на фоне распространения COVID-19 ипохондриками стало множество людей.

Специалист посоветовала громко петь, поскольку, это помогает отвлекаться от негативных эмоций. Также можно танцевать, чтобы вырабатывались гормоны счастья.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам меньше смотреть новости про коронавирус. Специалисты подчеркнули, что последнюю информацию о коронавирусе следует смотреть в официальных источниках, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве также посоветовали россиянам на самоизоляции уделять внимание больше своему здоровью: правильно питаться, делать физические упражнения, соблюдать режим сна, общаться с близкими людьми.

При возникновении стрессовой ситуации горожанам советуют обратиться за медицинской или психологической помощью к профессионалам. В ведомстве призвали не подавлять такое состояние алкоголем, табаком или другими веществами.

