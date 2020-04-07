В Минздраве объяснили рост числа молодежи с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова заявила, что рост числа молодежи с коронавирусом связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.

"Рост когда произошел? Эти как раз "шашлычки" и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах", – сказала Малинникова в эфире передачи "Соловьев LIVE".

По ее словам, такая ситуация складывалась не только в Москве, но и в других регионах страны. При этом специалист указала, что среди новых заболевших нет тяжелых случаев.

В МВД по столице ранее рассказали, что полиция с начала принятия мер по борьбе с распространением коронавируса составила более 160 протоколов об административных нарушениях.

29 марта Сергей Собянин ввел в Москве режим самоизоляции для заболевших коронавирусом. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

В России за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.